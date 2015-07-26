У Києві настоятелю храму УПЦ МП двічі вистрелили в голову
08:54, 26 липня 2015Суспільство
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У ніч з 25 на 26 липня у Києві на площі Героїв Сталінграда невідомі з вогнепальної зброї прострелили голову настоятелю храму вмч. Тетяни Оболонського благочиння столиці ієрею Роману Ніколаєву.
Священик перебуває у важкому стані / LB.ua
Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.
Після двох кульових поранень священик живий, але його стан важкий.
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За попередньою інформацією, злочинців було двоє. Після нападу вони втекли, а священика на сходах до його будинку знайшла сусідка. Вона й викликала міліцію та швидку.
"Одна з версій нападу – візит квартирних злодіїв. Наразі поліція з’ясовує деталі злочину", - йдеться у повідомленні.
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