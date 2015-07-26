У Києві настоятелю храму УПЦ МП двічі вистрелили в голову

Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

Після двох кульових поранень священик живий, але його стан важкий.

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За попередньою інформацією, злочинців було двоє. Після нападу вони втекли, а священика на сходах до його будинку знайшла сусідка. Вона й викликала міліцію та швидку.

"Одна з версій нападу – візит квартирних злодіїв. Наразі поліція з’ясовує деталі злочину", - йдеться у повідомленні.