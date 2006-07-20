Чому зупинили будівництво метро на Теремки

Будівництво метро на Теремки призупинено не через відсутність фінансування, а через неправильне використання коштів «Київметробудом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні заступник Київського міського голови Іван САЛІЙ на брифінгу в мерії.

Він повідомив, що на цей рік на будівництво метрополітену столиці передбачено 270 млн. грн., але за підрахунками міської влади необхідно буде більше – близько 500 млн. грн.

І.САЛІЙ зазначив, що виділеної суми було б достатньо на будівництво до кінця року, наприклад метро на Теремки – на проходку тунелем. Але 90 млн. були витрачені на «непотрібну станцію «Вирлиця» - абсолютно доведено, що там нема пасажиропотоку».

І.САЛІЙ підкреслив, що, крім того, станція будувалась з порушеннями регламенту будівельних робіт, зокрема, з прокладання ізоляції роботи велися при температурі - 20 замість допустимої +4, що призвело до аварійної ситуації на станції.

Роботи з будівництва метро на Теремки мали б початися з прокладання інженерних мереж, зокрема, перенесення теплотраси та водопроводу, повідомив І.САЛІЙ. За його інформацією, поряд з тунелем метро зараз проходить водопровід 900 мм діаметром прокладки ще 60-х років.

На сьогоднішній день тунель підійшов знизу під водовод і пішла осадка 240 мм, що «тепер тунель підійшов знизу під водовід і пішла осадка 240 мм і виникла загроза техногенної катастрофи. Тому не відсутність коштів зупинила роботу прохідницького щита, а самі керівники метробуду. І проектувальники водоканалу та інші структури зупинили проходку щита», - сказав І.САЛІЙ.

Він підкреслив, що в даній ситуації нічого драматичного насправді немає. Київрада проголосувала за отримання 100 млн. грн. кредиту для продовження будівництва метро. «Але тепер ми колегіально, а не самочинно якимись там будівельниками, а як замовники поділимо кошти і профінансуємо перенесення мереж», - зазначив І.САЛІЙ.

Він також повідомив, що виділені кошти і на будівництво метро на Червоний хутір, але він зауважив, що кошти виділені на планове будівництво першої черги депо, а будується все депо.

«І ще станція «Червоний хутір», - щоб олені і лосі катались», - сказав він, зауваживши: “Тому тут фінансування також буде жорстко контролюватись”.