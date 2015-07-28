Порошенко "мріє" про створення єдиної помісної православної церкви в Україні

Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками Архієпископа Константинополя, Вселенського Патріарха Варфоломія I, які прибули до України для участі у заходах з нагоди Дня хрещення Київської Руси-України та вшанування 1000-ліття упокоєння князя Київського Володимира Великого, повідомляє прес-служба глави держави.

Привітав в Україні представників Вселенського Патріарха. Єдина помісна православна церква допоможе єднанню країни. pic.twitter.com/y1j2sJXDI0 — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2015

Президент привітав на українській землі у такий важливий день для України керівників Української православної церкви в США та Канаді – Митрополита Юрія (Каліщука), Митрополита Антонія (Щербу), Єпископа Даниїла (Зелінського) та представника УПЦ Данила (Білака).

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«Молитва Вселенського Патріарха і його непорушна позиція на захист миру та єдності України допомагає нам зцілити рани, які наносяться Україні російською агресією та терористами», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що нині Україна переживає складні та переломні часи. Кожен день є прикладом величезного служіння Батьківщині українських військових на Донбасі та Українського народу в цілому, який для подолання викликів і випробувань робить все можливе для об’єднання, зазначив Порошенко. «Український народ молиться, щоб єдність зійшла і в церковному житті, та вдалося зробити те, чого прагнуть усі українці, – створення помісної української церкви. Для нас це є мрією, яка допоможе Україні бути об’єднаною і зберегти принципи та традиції», – сказав Порошенко.

У свою чергу, представники Вселенського Патріарха зазначили, що для них велика честь та радість бути присутніми на заходах. «Патріарх попросив, щоб два митрополити з Канади та США прибули і разом з Урядом, з народом України відзначити це велике свято – тисячоліття від поховання Великого князя Київського Володимира», – сказав Митрополит Юрій. Він відзначив, що війна на Донбасі слугувала об’єднанню та «перетворенню народу України на дійсно націю, яка прагне до спільного». Представники Вселенського Патріарха висловили сподівання, що діалог про об’єднання українських православних церков продовжиться.