На Хмельниччині вже п'яту добу шукають озброєного ватажка групи в'язнів-втікачів

У Хмельницькій області на ранок 29 липня правоохоронці продовжують пошуки одного із шести в’язнів, які в суботу, 25 липня, втекли з поїзда під час етапування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби обласної міліції Інна Проник.

За її словами, у прочісуванні території області задіяні близько 700 правоохоронців. Зокрема, розшукуються Роман Гадзіна, 1978 року народження, уродженець та мешканець смт Чемерівці, заарештований за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 (хуліганство), ст. 15 ч. 1 (замах на злочин), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

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Саме він, за словами начальника обласної міліції Миколи Семенишина, є заколотником втечі і має при собі відібраний у конвоїра пістолет.

Проник також повідомила, що раніше затримані п’ятеро засуджених-втікачів перебувають в ізоляторі тимчасового утримання в Хмельницькому. З ними проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомив УНІАН, вранці 25 липня в Хмельницькому районі Хмельницької області під час планового етапування на станції Скібнево скоїли втечу шестеро засуджених. В’язні вчинили напад на варту, поранили двох конвоїрів та заволоділи їх табельними пістолетами.

Всі працівники міліції підняті по тривозі, в області оголошено план «Сирена» по пошуку і затриманню втікачів. Для їх пошуку залучили гелікоптери.