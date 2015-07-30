Понад 70% українців готові проголосувати на місцевих виборах - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, презентуючи результати соцопитування.

"Для порівняння - на минулих парламентських виборах, за місяць до них, рівень готовності фіксувався на рівні 68%. Тобто, зараз ми схильні вважати, що явка на майбутніх місцевих виборах буде доволі високою і, швидше за все, вищою ніж в усі попередні роки", - сказав він.

За словами Дмитрука, більшу активність засвідчують виборці західних і центральних областей України. Нижчу електоральну активність можна очікувати на сході держави.

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Моніторингове опитування громадян проводилось Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Опитування проводилось з 4 по 14 липня у 24 областях України та м.Києві. Не проводилось опитування у Криму та на території Донецької і Луганської області, яка непідконтрольна українській владі. Всього опитано 3924 респонденти. Метод отримання інформації - інтерв'ю віч-на-віч за місцем проживання респондента.