Майже половина росіян підтримали ідею створення міжнародного трибуналу щодо МН17 – опитування

Такі результати соцопитування, проведеного російською службою Левада-Центр, пише Українська правда.

Читайте такожРосія представила свою резолюцію Радбезу ООН по МН17 і скликала нараду для обговорення

На питання про міжнародний трибунал, 14% цілком позитивно ставляться до ідеї про його проведення. 33% опитаних ставляться до ідеї "швидше позитивно". Скоріше негативно до ідеї міжнародного трибуналу ставляться 14%, різко негативно - 5%. Дуже великий відсоток - 34% - вагається з відповіддю на питання про трибунал.

При цьому 22% упевнені, що суд визнає винними в загибелі малайзійського Боїнга українських військових, 19% вважають, що винна буде Росія, яка допомагає озброєнням і військовими. 14% вважають, що винними буде керівництво України, 9% - що бойовики, інше припустили 3% і 37% не змогли відповісти на запитання.

Читайте такожООН 29 липня голосуватиме щодо трибуналу для винних у трагедії МН-17 - джерело

Опитування проведене 17 - 20 червня 2015 за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 800 чоловік у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.

Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 4,1%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

З ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Україна. Росія не підтримує цю пропозицію.