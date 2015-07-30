Завтра різниця температур у різних областях України перевищить 20 градусів

Спека протримається в східних областях і в південній частині, ймовірно до 30-35 градусів тепла. У західних, північних областях і в більшості центральній частині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливий град. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 18-24 тепла, місцями 12-15 градусів тепла.

У північних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У центральній частині місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20, вдень 27-33, на Вінниччині 18-24 градуси тепла.

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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 30-35, на Харківщині 23-28 градусів тепла.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла.

У Києві - місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.