МЗС України: рішення РФ по Херсонесу є ще одним свідченням ігнорування Росією принципів і норм міжнародного права

Рішення російського керівництва включити пам’ятки і території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» до єдиного реєстру об’єктів культурної спадщини народів Російської Федерації є ще одним свідченням ігнорування російською стороною принципів і норм міжнародного права.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У контексті тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь це рішення російської сторони не може сприйматися інакше, як спроба привласнити культурну спадщину України", - наголошується в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін прийняв рішення включити пам'ятники і території Національного заповідника «Херсонес Таврійський», який знаходиться в окупованому Росією Криму, до Єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації, прийняти Національний заповідник у федеральне ведення і включити його у Список особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.