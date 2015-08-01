Путін оголосив кримський заповідник "Херсонес" російською "культурною спадщиною"

Президент Росії Володимир Путін прийняв рішення включити пам'ятники і території Національного заповідника «Херсонес Таврійський», який знаходиться в окупованому Росією Криму, до Єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації, прийняти Національний заповідник у федеральне ведення і включити його у Список особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

"Відповідні документи будуть передані губернатором міста федерального значення Севастополя в Уряд Російської Федерації до 1 вересня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом "референдум" про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% брали участь у голосуванні, висловилися за "приєднання" Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Після анексії Криму в кінці березня 2014 року самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, і їх перехід у російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародна спільнота не визнали відділення Криму.