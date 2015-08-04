Волинські митники вилучили партію бурштину при спробі вивезти її за кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ГФС у Волинській області, незаконний вантаж митниця виявила сьогодні в аптечці і технічних порожнинах автомобіля Volkswagen Caddy, що слідував за межі України.Читайте такожУ Рівному міліція вилучила рекордну партію бурштину на 3 мільйони доларів (фото)

Водій автомобіля, громадянин України, для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

«Цим він підтвердив, що переміщує предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними платежами, зборами і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборони чи обмеження», - йдеться в повідомленні.

В даний час камені вилучені і направлені на експертизу.