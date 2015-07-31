Українські прикордонники затримали майже 150 кілограмів бурштину на кордоні з Польщею

Українські прикордонники сьогодні вночі у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині завадили черговій спробі вивезення з України бурштину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, близько опівночі під час здійснення заходів контролю у пункті пропуску правоохоронці звернули увагу на два автомобілі, іноземної реєстрації, що слідували на виїзд з України смугою руху «зелений коридор». За кермом транспортних засобів перебували громадяни України, мешканці Львівської області.

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У результаті огляду автомобілів спільною прикордонно-митною групою було зафіксовано факт незаконного вивезення з України майже 150 кілограмів необробленого каміння бурштину, йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи документування та встановлення всіх обставин даного правопорушення.