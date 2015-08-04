Наступного тижня в Нідерландах покажуть реконструкцію катастрофи "Боїнга"

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це під час зустрічі з послом Нідерландів в Україні Кейсом Кломпенхаувером сказав віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голова Урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи Геннадій Зубко.

За його словами, також «буде розглянуто технічний звіт та коментарі до нього, надані кожною із країн, що брали участь у розслідуванні».

Як сказав посол, Україна від самого початку робила все для об’єктивного і прозорого розслідування причин катастрофи літака.

Кломпенхаувер передав Зубку відповідного листа з подякою і пам’ятний знак від прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

«Ми не лише тісно співпрацювали. Ця співпраця була ефективною, - наголосив Кломпенхаувер. - Тому маємо позитивні очікування від нашої співпраці у майбутньому».

За словами Зубка, «українські служби, зокрема «Украерорух», Державна авiацiйна служба України, Міністерство оборони нададуть рекомендації, які допоможуть у майбутньому унеможливити такі катастрофи».

Він наголосив, що позиція України щодо прозорості і публічності розслідування незмінна. «Президент та уряд України підтримують створення міжнародного трибуналу. Ми переконані, що міжнародне розслідування та оцінка цієї трагедії дадуть можливість убезпечити країни світу від можливого повторення таких злочинів», - підкреслив віце-прем'єр.

«Ми передали розслідування голландській стороні, щоб забезпечити неупередженість процесу. Вимога міжнародного трибуналу була консолідованою позицією п’яти країн. Але Росія не захотіла відкритого об’єктивного суду, заблокувавши відповідне рішення Радбезу ООН», - сказав Зубко.

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«Ми не звертаємо уваги на блокування рішення Радбезу і маємо альтернативні шляхи для того, щоб довести цю справу до кінця», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб. Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.