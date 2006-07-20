Луценко назвав своє завдання №1

Міністерство внутрішніх справ України має намір до вересня завершити розслідування справи щодо будівельної афери “Еліта-центр”. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні під час прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «справа розслідується і ми плануємо завершити її до вересня».

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив про те, що всі заяви від потерпілих інвесторів, які надійшли, зареєстровані і визначена кількість людей, які були ошукані.

Він також зазначив, що вважає своїм завданням №1 розслідувати цю справу, поки перебуває на посаді міністра внутрішніх справ та знайти організаторів злочину – «знайти тих, хто ховається і змінив вже п’ять прізвищ».

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Міліція затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії - Олександра ВОЛКОНСЬКОГО та Олега ШЕСТАКА - в міжнародний розшук.

Водночас, 10 квітня заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ заявив, що слідство виявило справжнього організатора будівельної афери корпорації «Еліта-Центр» в Києві. За словами В.ЄВДОКИМОВА, «справжнім обличчям організації цієї афери» не є керівник «Еліта-Центр» О.ВОЛКОНСЬКИЙ, і співробітники МВС, в тому числі за допомогою своїх російських колег, найближчим часом зможуть назвати прізвища справжніх осіб, які стояли за житловою аферою в Києві.