Яценюк заявив про безпрецедентні витрати на оборону і субсидії в 2016 році

"Буду з вами відвертий – бюджет 2016 року буде дуже напруженим. Це пов'язано: перша – витрати на оборону 5% від ВВП, це безпрецедентні витрати", – сказав Яценюк. Крім того, за його словами, майже вдвічі зросте обсяг субсидій на оплату комунальних послуг. Також значною, за словами голови уряду, буде сума, яка необхідна для обслуговування держборгу.

«Але при цьому ми втратимо доходи від Національного банку, від імпортного збору, – сказав Яценюк. – Також ми проведемо збільшення грошових доходів населення. Це тільки в нинішньому році плюс 12 млрд грн, плюс порахуйте ще майбутній рік».

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Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Міністерства фінансів,надходження в державний бюджету 2016 році скоротяться приблизно на 40-50 млрд грн за рахунок зниження прибутку Національного банку України і відсутності надходжень від імпортного збору. При цьому витрати в наступному році будуть вище рівня цього року через підвищення видатків на субсидії для населення (у зв'язку з підвищенням тарифів в енергетиці) з 24 млрд грн до 43 млрд грн і у зв'язку з індексацією зарплат і пенсій, яка буде проведена не пізніше грудня поточного року.

В той же час Мінфін розраховує в 2016 році досягти дефіциту держбюджету на рівні 3,75% ВВП.