У "ЛНР" школярам викладатимуть історію "республіки" і війни на Донбасі
17:56, 12 серпня 2015Суспільство
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Школярі в окупованих "ЛНР" містах в новому навчальному році будуть вивчати історію війни на Донбасі і становлення так званої "республіки".
У "ЛНР" замінили історію України на "історію Вітчизни" / Уніан
Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.
"Міністерством освіти" вже розроблена відповідна програма", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що з початку 2015 року в загальноосвітній програмі з'явився новий предмет "Історія Вітчизни", який замінив уроки "Історії України".
Раніше повідомлялося, що у Росії мають намір приймати шкільні атестати "ДНР" й "ЛНР". У Європі заявили, що можуть "забракувати" дипломи російських вишів, які співпрацюють з "ДНР" й "ЛНР".
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