У "ЛНР" школярам викладатимуть історію "республіки" і війни на Донбасі

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

"Міністерством освіти" вже розроблена відповідна програма", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що з початку 2015 року в загальноосвітній програмі з'явився новий предмет "Історія Вітчизни", який замінив уроки "Історії України".

Раніше повідомлялося, що у Росії мають намір приймати шкільні атестати "ДНР" й "ЛНР". У Європі заявили, що можуть "забракувати" дипломи російських вишів, які співпрацюють з "ДНР" й "ЛНР".