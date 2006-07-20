Знешкоджено торговців живим товаром

Співробітники управлінь СБУ та МВС у Волинській області знешкодили міжнародну злочинну групу, які продавали українських дівчат у сексуальне рабство за кордон.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-групи Управління СБУ у Волинській області Сергій БІЛІНСЬКИЙ.

Встановлено, що члени міжнародного злочинного угрупування - троє громадян України та двоє поляків - налагодили канал доставки молодих жінок на сексуальний ринок в Польщу. За кілька років вивезли десятки українок віком від 17 до 30 років з Волинської, Рівненської, Сумської та інших областей.

Зазвичай, зловмисники вербували потенційних кандидаток у кафе і барах, обіцяючи їм добре оплачувану роботу зі збирання ягід, фруктів тощо.

С.БІЛИНСЬКИЙ також розповів, що Луцький міський районний суд розглянув кримінальну справу щодо обвинувачення двох українських членів злочинної групи і, згідно з відповідними статтями ККУ, призначив їм покарання – 5 років позбавлення волі із трирічним випробувальним терміном. Щодо третього українського зловмисника триває судове слідство, а долю двох поляків вирішують правоохоронці сусідньої держави, зазначив С.БІЛІНСЬКИЙ.