Турчинов оглянув нові українські БТРи: Ця бойова машина краща за російські аналоги (фотогалерея)

"Випускати кращу техніку, ніж у ватників, - цього для нас замало. Ми ставимо більш амбітні завдання перед нашим оборонпромом: випускати військову техніку і зброю, яка повинна бути однією з кращих в світі!", - сказав Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, на техніку виробництва українського оборонпрому постійно росте попит, зокрема, на ці конкретні машини.

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Як відзначив секретар РНБО, на початку виробництва бронетранспортер був оснащений деталями та двигунами російського виробництва.

"Сьогодні, коли ми розірвали військову кооперацію з агресором, у цієї машини немає жодної деталі російського виробництва. Все виробляється в Україні, починаючи від корпуса, який зварюється прямо на бронетанковому заводі, завершуючи дрібними деталями", - наголосив він.

Турчинов додав, що єдина імпортна деталь - це двигун Deutz або Mercedes.

"Тому сьогодні в Україні на двигунах Mercedes їздять не тільки олігархи, а й наші військові", - сказав він.

Бойовий модуль машини має на озброєнні 30-міліметрову скорострільну пушку, кулемет, АГС та дві протитанкові ракети: "Це значно краще, ніж бойове забезпечення відповідної техніки російського виробництва. Це модуль виключно зроблений від початку і до кінця нашими виробниками. Уся зброя, яка в ньому використовується, - це українська зброя".