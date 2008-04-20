Бензин може злетіти до 6,30 грн/л

Днями в Україні знову почалося повзуче подорожчання нафтопродуктів, пише газета "Сегодня". Нагадаємо: у березні бензин і солярка, які піднялися до 6 і більше гривень за літр "відкотилися" на 10-15 коп. і завмерли. Нині ж у першу чергу виріс в ціні низкооктан.

У зв`язку з традиційним весінньо-літнім збільшенням споживання нафтопродуктів експерти прогнозують неминуче подорожчання палива на 30-50 коп., і прицьому розходяться лише в термінах.

Так виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій Куюн вважає, що у зв`язку зі святами споживання бензину рости не буде, тому ще 3-4 тижні ціни на нього залишаться стабільними і лише з 12-15 травня підуть на підвищення. "З урахуванням того, що з 2 квітня нафтопродукти в світі знову подорожчали на 10%, відразу буде ціновий стрибок: нові партії А-95 і ДТ підуть в роздробі мінімум по 6,10-6,15 грн./л. До 7 або навіть до 6,5 гривень за літр А-95 або ДТ ціна навряд чи підвищиться, - говорить експерт, - але цілком імовірно, що 6,30 буде".

Директор науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін набагато менш оптимістичний. На його думку, нафтопродукти підуть подорожчають вже найближчими днями. "Скоро по всій Україні А-95 і ДТ буде 5,80 грн./л, - говорить він. - На якій цифрі зупиниться ціна, сказати складно, але влітку 7 грн./л - це поки з області фантастики. А ось 6,50 - цілком імовірно, особливо в Криму, куди з`їдуться багато відпочиваючих на своїх автомобілях".