Працівники тернопільського банку нагріли свою установу на мільйон

Працівники Тернопільської філії одного з банків завдали збитків своїй установі на 1 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН слідчий з особливо важливих справ прокуратури Тернополя Іван АНТЮК, працівники банку з травня 2005 по травень 2006 року безпідставно видавали кредити мешканцям Монастириського району. “За вимогами ч.5 ст.49 Закону України “Про банки і банківську діяльність” працівники фінансової установи мали б перевірити наявність заставного майна у кожного позичальника, однак вони цього не робили. Натомість, видавали гроші, просто довірившись одному з постійних клієнтів, 45-річному мешканцю Монастирська, який на словах запевняв банкірів у платоспроможності його земляків”, сказав І.АНТЮК.

За його словами, середня сума одного кредиту, яку видали таким способом, становила 200 тис грн. Зрозумівши, що самотужки банк не зможе повернути втрачених коштів, його керівництво звернулось до прокуратури.

Стосовно службових осіб банку порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).