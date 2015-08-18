Команда Януковича продала невідомому покупцеві два українських бомбардувальники - ЗМІ

Про це стало відомо з визначення Печерського райсуду Києва, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Перша інстанція.

Повідомляється, що ГПУ отримала дозвіл суду на обшук всіх приміщень і майданчиків концерну "Укроборонпром", держпідприємства "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", а також доступ до документації, що знаходиться в Центрі обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України.

Санкція надана в рамках розслідування кримінального злочину, пов'язаного з незаконним відчуженням майна Міноборони — літаків ТУ-95МС 1987 року випуску (заводські номери 100211732386 і 1000212733144).

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Прокуратура разом з літаками шукає їх комплектуючі, техдокументацію та інші документи, пов'язані з реалізацією, оглядом, оцінкою, ремонтом, розукомплектуванням, зберіганням, оплатою послуг і транспортуванням зазначених літаків.

За попередньою інформацією, літаки могли бути реалізовані в другій половині 2013 року — січні 2014 року. На це вказує датування документів, якими цікавиться прокуратура.