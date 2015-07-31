У російському суді ще один свідок відмовився виступити проти Сенцова

Таким чином, Геннадій Афанасьєв став ще одним свідком по справі Олега Сенцова і Олександра Кольченка, який відмовився свідчити проти них.

Читайте такожЧирній визнав свою провину, але відмовився дати нові свідчення проти Сенцова та Кольченка

Геннадій Афанасьєв, який раніше пішов на домовленість зі слідством і був засуджений до 7 років позбавлення волі, оголосив, що все раніше сказане він говорив під тиском, передає Бі-бі-сі.

Почувши ці слова, Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які знаходились на лаві підсудних у відповідь почали аплодувати.

"Участь у цих діях визнаю, а цих людей там не було. В обмові Сенцова і Кольченка брати участі не буду", - сказав він.

Напередодні свідок звинувачення Олексій Чирній, так само як Геннадій Афанасьєв визнав свою провину і був засуджений на 7 років у колонії суворого режиму, відмовився давати додаткові свідчення і лише підтвердив усі попередні свої свідчення.

Колишній адвокат Олексія Чирнія Ілля Новіков домігся того, що в матеріали його справи була внесена особлива позиція адвоката, який упевнений, що його підзахисний обмовив себе заради більш м'якого вироку за статтею, яка передбачає покарання від 10 до 20 років ув'язнення.