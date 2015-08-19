Сьогодні у Києві судять тітушок за побиття активістів Майдану

"Обвинувачених троє: Костенко Сергій, Гебан Олег та Павицький Сергій. Проходять по справі Майдану, а саме по використанню вогнепальної зброї проти активістів Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Велика Житомирська та Володимирська. Вони - члени однієї з груп, яким, за деякими свідченнями, зброю видали працівники МВС", - повідомляє Еспресо.TV.

Розгляд справи переносили з 29 липня в наслідок недбалої підготовки прокуратури.

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За словами активіста Майдану Ігора Чернецького, в усіх восьми потерпілих вогнепальні поранення, їх лікування продовжується. Це одна з перших доведених до суду справ.

Раніше повідомляв УНІАН, що генеральний прокурор України Віктор Шокін звернувся до представників посольства США із проханням посприяти розслідуванню "справ Майдану" та злочинної діяльності представників режиму екс-президента Віктора Януковича.