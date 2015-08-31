Шокін звільнив заступника прокурора Харківської області за грубе порушення прокурорської етики
Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом від 31 серпня звільнив із займаної посади за грубе порушення правил прокурорської етики заступника прокурора Харківської області Олега Кващука.
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
У повідомленні зазначається, що Кващука звільнено за «скоєння проступку, який порочить працівника прокуратури».
«За результатами службової перевірки, проведеної за фактом публікації в мережі Інтернет відеозапису конфлікту, який мав місце 8 серпня у клубі «Panorama Lounge» в Харкові, встановлено, що заступник прокурора Харківської області Олег Кващук, грубо порушуючи правила прокурорської етики та загальноприйняті норми моралі і поведінки, під час особистого конфлікту з відвідувачами закладу спровокував його загострення та заподіяв тілесні ушкодження громадянину. Своїм ганебним вчинком він скомпрометував звання працівника прокуратури», - наголосили в ГПУ.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура займеться розслідуванням бійки у нічному клубі, яка відбулася за участю заступника прокурора Харківської області Олега Кващука. Сакварелідзе запевнив, що у разі підтвердження участі конкретної посадової особи прокуратури у зазначеному відео будуть вжиті відповідні заходи.