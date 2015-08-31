Шокін звільнив заступника прокурора Харківської області за грубе порушення прокурорської етики

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У повідомленні зазначається, що Кващука звільнено за «скоєння проступку, який порочить працівника прокуратури».

«За результатами службової перевірки, проведеної за фактом публікації в мережі Інтернет відеозапису конфлікту, який мав місце 8 серпня у клубі «Panorama Lounge» в Харкові, встановлено, що заступник прокурора Харківської області Олег Кващук, грубо порушуючи правила прокурорської етики та загальноприйняті норми моралі і поведінки, під час особистого конфлікту з відвідувачами закладу спровокував його загострення та заподіяв тілесні ушкодження громадянину. Своїм ганебним вчинком він скомпрометував звання працівника прокуратури», - наголосили в ГПУ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура займеться розслідуванням бійки у нічному клубі, яка відбулася за участю заступника прокурора Харківської області Олега Кващука. Сакварелідзе запевнив, що у разі підтвердження участі конкретної посадової особи прокуратури у зазначеному відео будуть вжиті відповідні заходи.