У ГПУ зацікавилися бійкою 35-річного заступника прокурора Харківщини у нічному клубі

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

"Широкого розголосу набуло відео, на якому зазначено, що учасник бійки є заступником прокурора Харківської області. Вчора я доповів Генеральному прокурору про цей інцидент. Віктор Миколайович (Шокін - УНІАН) дав команду вивчити цей факт і об'єктивно розібратися", - написав він.

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Сакварелідзе запевнив, що у разі підтвердження участі конкретної посадової особи прокуратури у зазначеному відео будуть вжиті відповідні заходи.

"Ми вже неодноразово заявляли, що недоторканних в системі прокуратури немає", - зазначив заступник генпрокурора.

ЯкповідомлявУНІАН, Кващукстав заступником прокурора Харківськоїобластіпіслятого, як наприкінцісерпня2014рокунапосадупрокурора Харківськоїобласті був призначенийЮрійДанильченко. КващукОлегІванович,1980рокународженняпрацюєв органахпрокуратуризчервня2003року.