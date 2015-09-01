ГПУ: у справі про зіткнення біля Ради допитано 50 свідків, потерпілими визнано 35 осіб

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків зі ЗМІ та громадськістю Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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"Вже допитано понад 50 свідків, визнано та допитано у якості потерпілих 35 осіб, оглянуто численні відеозаписи вказаних подій тощо. Крім того, призначено низку судових експертиз, у тому числі судово-медичну, 2 вибухо-технічні, 3 молекулярно-генетичні, трасологічну, хімічну, дактилоскопічну та балістичну. З урахуванням зібраних доказів за підозрою у вчиненні вказаних злочинів у порядку ст. 208 КПК затримано 18 осіб, в одного з яких вилучено предмет, схожий на гранату РГО, а також чеку від аналогічної гранати. На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.

Генеральний прокурор України Віктор Шокін особисто контролює хід досудового слідства у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, під час проведення мітингу біля Верховної Ради 31 серпня було спровоковано сутички. Один з учасників акції кинув у бік правоохоронців гранату РГО з осколочними елементами. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості, троє загинули. Серед постраждалих близько 130 правоохоронців, 11 цивільних, у тому числі неповнолітній, а також троє представників засобів масової інформації. До ЄРДР внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 348 (вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення), Кримінального кодексу України.