МВС закупило мигалки для поліції за закритою процедурою, прикрившись подіями на Донбасі - ЗМІ

Про це повідомляється в "Віснику державних закупівель", пишуть Наші гроші.

В обгрунтуванні закупівлі повідомляється, що сигнали синього та червоного кольорів на рідинних кристалах або зі світлодіодами придбано для автомобілів патрульної служби внутрішніх справ. Вартість комплекту для одного автомобіля становить 13 500 грн.

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Як зазначається, торги проведено за переговорною процедурою, що дозволило МВС не публікувати технічне завдання на закупівлю. Відтак не оприлюднено жодних даних про придбане устаткування. Відомо лише, що мигалки мають бути доставлені на склад МВС у Києві.

Як відомо, МВС виявило недолік більшої частини патрульних автомобілів Toyota Prius, які були поставлені в Україну японською фірмою "Sumitomo Corporation" в рамках Кіотського протоколу: авто були оснащені виключно синіми мигалками, а не червоно-синіми.

"У свою чергу відсутність червоного кольору створює проблеми – поліцейський автомобіль без нього не може подати сигнал про зупинку переслідуваному автомобілю. До того ж постійно включені сині мигалки створюють проблеми для водіїв поряд з патрульними через їх великий розмір, тоді як у червоно-синіх мигалках розмір постійно включеної панелі удвічі менший", - пише видання.

Згідно з повідомленням, фірма, в якої закупили мигалки була створена у квітні 2014 року відразу по призначенні нового керівництва МВС. Одним із засновників фірми є Віталій Кринін, партнером котрого являється Валентин Ущенко – це власник фірм "Скіф лтд" і "Ефект-К", які наприкінці 2000-х років були монопольними постачальниками приладів "Візир" для ДАІ, коли МВС очолював Юрій Луценко, нинішній голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Як підкреслили у виданні, МВС в обґрунтуванні закупівлі повідомило, що провело переговорну процедуру, а не відкриті торги через особливий в Україні стан, пов’язаний з частковою мобілізацією для Антитерористичної операції на Донбасі. В обґрунтуванні закупівлі не повідомляється, яким чином пов’язані бійці АТО та патрульні поліцейські, які починають роботу у мирних містах України.