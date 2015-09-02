Сьогодні в Україні буде дуже спекотно

У середу, 2 вересня, в Україні буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31...+34°С, на Сході та Півночі, до +34...+38° на Півдні, Заході і в Центрі.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеоцентру. Читайте такожПекельна спека в Києві побила 84-річний рекорд Дощів синоптики не прогнозують. "2 вересня в Україні, крім Сходу, – сильна спека +35...+38°С. 2-4 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter