Терористична "ДНР" слідом за "ЛНР" перейшла на рубль
13:53, 03 вересня 2015Суспільство
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Бойовики так званої ДНР розпорядилися всі фінансові операції проводити в рублях.
REUTERS
Як повідомляє в четвер, 3 вересня, один з ресурсів сепаратистів з посиланням на представника терористичного "уряду" Катерину Матющенко, це передбачено постановою "Ради міністрів", яка набула чинності 1 вересня.
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"У ній йдеться про те, що в якості єдиної облікової валюти затверджено російський рубль. Рубль є єдиною обов'язковою валютою, за якою проведено перерахунок цін, тарифів, а також бюджетних виплат", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня основною валютою "ЛНР" став російський рубль.
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