З 1 вересня основною валютою "ЛНР" стає російський рубль.

Таке рішення прийняла так звана "рада міністрів ЛНР" 18 серпня, передають РИА Новости.

Як відзначають бойовики, це пов'язано з економічною "блокадою" з боку Києва. За їх словами, "мультивалютна система" на тимчасово окупованих територіях Луганської обл. залишається, в побуті збережуться рубль, гривня, долар і євро, але основний звіт і прив'язка буде до рубля.

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Виплати заробітної плати, пенсій і соціальних допомог будуть здійснюватися в рублях без прив'язки до української валюті. Раніше розрахунок вівся за курсом два рублі за одну гривню.

Раніше УНІАН повідомляв, що у вівторок, 1 вересня, відбудеться відеоконференція Тристоронньої контактної групи з участю представників так званих "ЛНР" і "ДНР".