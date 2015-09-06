В Україні оголосили штормове попередження

У західних областях до +18...+21°С, центральних і північних - до +25...+27°С. Лише на півдні і сході – сонячно, +33...+35°С, повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте такожСиноптики прогнозують дощі, а у Києві температура впаде до +20

"6 вересня у західних, північних, більшості центральних областей місцями грози, вночі в західних областях, у Вінницькій і Житомирській областях сильні дощі, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/сек", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по Києву та Київській області вночі та вранці 6 вересня – гроза, сильний дощ, місцями шквали 15-20 м/с.