У Києві найближчі три дні буде спекотно, а з 1 вересня почнуться дощі
15:53, 30 серпня 2015Суспільство
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1-2 вересня мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На Київ чекають теплі дні / flickr.com/photos/little_krawler
У Києві в найближчі три доби збережеться спекотна погода.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 31 серпня у столиці буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 28-30°.
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1-2 вересня мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1 вересня 16-18°, 2 вересня близько 20°; вдень 32-34°.
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