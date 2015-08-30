У Києві найближчі три дні буде спекотно, а з 1 вересня почнуться дощі

У Києві в найближчі три доби збережеться спекотна погода.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 31 серпня у столиці буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 28-30°.

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1-2 вересня мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1 вересня 16-18°, 2 вересня близько 20°; вдень 32-34°.