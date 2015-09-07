В Україні склали рейтинг кращих мерів

Як зазначає видання «Главком», у своєму рейтингу вони відзначили мерів, які «найбільше запам'яталися жителям своїх міст і впливали не тільки на регіональну, але і на всеукраїнську політику».

Перше місце в списку зайняв чинний мер Львова Андрій Садовий («Самопоміч»), який зайняв посаду в 2006 році. Друге місце за міським головою Полтави Анатолієм Кукобою, який безперервно переобирався на посаду п'ять разів поспіль (у 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 рр.). Цю людину полтавці досі згадують як кращого мера і називають "батьком" Полтави ". Кукоба помер у 2011 році. Цікаво, що 9 місце в рейтингу зайняв ще один мер Полтави Андрій Матковський, який обіймав цю посаду у 2006-2010 роках. «Андрію Матковському довелося «конкурувати», в першу чергу, з пам'яттю полтавців про своєму колишньому мерові. В цілому із завданням Андрій Матковський впорався», - зазначає видання.

Третє місце в рейтингу – у колишнього мера Києва Олександра Омельченка, який очолював столицю з 1999 по 2006 рік. За третім "бронзовим" місцем послідовно розташувалися колишній мер Вінниці, а нині спікер ВР Володимир Гройсман та екс-мер Одеси Едуард Гурвіц.

Також в першу десятку увійшов представник нової партії «Наш Край» Володимир Сальдо, який очолював місто у 2002-2012 роках. Як зазначає «Главком», Сальдо «переорієнтував міський бюджет на соціальні напрямки. Додаткові кошти - десятки мільйонів гривень було спрямовано на освіту, охорону здоров'я, фізичне виховання і спорт. 90% шкіл були підключені до мережі інтернет, побудовані 9 інтернет-бібліотек. 29 навчальних закладів отримали мультимедійну техніку і успішно використовують її у навчальному процесі».

Крім того, в десятці кращих мерів - міський голова Черкас Сергій Одарич (на момент обрання - член Партії вільних демократів), міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус (УНП) і мер Бучі (Київська область) Анатолій Федорук.