За аналізом ДНК встановлено тіла 418 бійців АТО

Депутатка Верховної Ради фракції БПП Ольга Богомолець оприлюднила дані статиски з ідентифікації тіл загиблих українських військових.

"За останніми даними: надійшло фрагментів тіл загиблих для дослідження - 1671", - пише Богомолець у своєму Facebook.

Кількість осіб, яким належать виділені ДНК профілі - 758.

"ДНК-профіль родичів внесений до бази даних - 1283. Встановлено ДНК-збігів - 418", - зазначила вона.

Раніше УНІАН писав, що в Міністерстві оборони України повідомили, що за весь час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 2 300 військовослужбовців Збройних сил України, ще 273 числяться зниклими безвісти.