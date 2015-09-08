За аналізом ДНК встановлено тіла 418 бійців АТО
13:11, 08 вересня 2015Суспільство
499 0
Після проведення експертиз ДНК було розпізнано тіла 418 українських військових.
За допомогою ДНК експертизи розпізнано 418 тіл загиблих солдат / УНІАН
Депутатка Верховної Ради фракції БПП Ольга Богомолець оприлюднила дані статиски з ідентифікації тіл загиблих українських військових.
"За останніми даними: надійшло фрагментів тіл загиблих для дослідження - 1671", - пише Богомолець у своєму Facebook.
Кількість осіб, яким належать виділені ДНК профілі - 758.
"ДНК-профіль родичів внесений до бази даних - 1283. Встановлено ДНК-збігів - 418", - зазначила вона.
Раніше УНІАН писав, що в Міністерстві оборони України повідомили, що за весь час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 2 300 військовослужбовців Збройних сил України, ще 273 числяться зниклими безвісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter