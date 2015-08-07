На Запоріжжі поховали 60 невідомих бійців АТО

Як зазначає Радіо Свобода, у всіх загиблих взяли зразки ДНК для подальшого встановлення їх особи.

За словами представників обласного військового комісаріату, більшість похованих солдат загинули під Іловайськом і біля Дебальцевого.

"Це 60 людей – ті солдати й офіцери, в яких взяли експертизу на ДНК. Це невідомі, рідні яких ще не знайдені і точно невідомо, де буде їх останнє місце поховання. Якщо рідні знайдуться, тоді буде тут перепоховання вже на місці проживання солдатів, офіцерів, які загинули", – розповів військовий комісар Запорізької області Олександр Бєда.

Зазначається, що в жовтні минулого року на Кушугумському цвинтарі поховали 54 неідентифікованих українських військовослужбовців – учасників АТО. Наразі вдалося встановити особи 20 з невідомих солдатів.

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Наприкінці минулого місяця в Міністерстві оборони України повідомили, що за весь час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 2 300 військовослужбовців Збройних сил України, ще 273 числяться зниклими безвісти.