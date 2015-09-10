Суд Одеси відпустив лідера місцевого Автомайдану під домашній арешт

Нагадаємо, він був затриманий і поміщений в СІЗО 8 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють соратники Резвушкіна. Наприклад, голова громадської організації «Рада Громадської Безпеки» Марк Гордієнко в Facebook написав: «Резвушкін сьогодні виходить з СІЗО...». Повідомляється, що суд врахував той факт, що Резвушкін раніше не судимий і на його утриманні малолітні діти.

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Сам Резвушкін в Facebook написав: «Відпочив... оздоровився... зустрічайте!».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ввечері Приморський районний суд Одеси арештував на 2 місяці лідера місцевого Автомайдану Євгена Резвушкіна.