В Одесі суд заарештував на 2 місяці лідера місцевого "Автомайдану"
19:56, 08 вересня 2015Суспільство
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Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці лідера місцевого "Автомайдану" Євгена Резвушкіна, який підозрюється в нападі на прокурора.
Фотоілюстрація / firestock.ru
Як передає кореспондент УНІАН, цей запобіжний захід Резвушкіну визначили сьогодні ввечері.
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Як повідомляв УНІАН, 27 травня Апеляційний суд Одеської області розглядав апеляцію захисника громадянина, підозрюваного у сепаратизмі. Після засідання громадські активісти погрожували працівнику прокуратури фізичним насильством у зв'язку з нібито не належним виконанням службових обов'язків, намагалися кинути в сміттєвий бак, пошкодили форму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК.
У нападі на прокурора підозрюється лідер місцевого Автомайдану Резвушкін.
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