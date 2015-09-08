В Одесі суд заарештував на 2 місяці лідера місцевого "Автомайдану"

Як передає кореспондент УНІАН, цей запобіжний захід Резвушкіну визначили сьогодні ввечері.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня Апеляційний суд Одеської області розглядав апеляцію захисника громадянина, підозрюваного у сепаратизмі. Після засідання громадські активісти погрожували працівнику прокуратури фізичним насильством у зв'язку з нібито не належним виконанням службових обов'язків, намагалися кинути в сміттєвий бак, пошкодили форму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК.

У нападі на прокурора підозрюється лідер місцевого Автомайдану Резвушкін.