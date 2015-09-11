Напередодні вихідних в Україні потеплішає до +25
08:45, 11 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні на території України опадів не очікується.
Українців потішить тепла погода / flickr.com/photos/anda74
Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.
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У східних областях очікується температура від +19 до +25, у західних - від +17 до +20, у центрі країни від +18 до +23, на півдні - від +23 до +25, у північному регіоні-від +17 до +19.
У столиці без опадів, температура вночі від +8 до +10, вдень від +18 до +20.
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