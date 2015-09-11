Напередодні вихідних в Україні потеплішає до +25

Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.

Читайте такожСьогодні температура в Україні триматиметься біля позначки +20

У східних областях очікується температура від +19 до +25, у західних - від +17 до +20, у центрі країни від +18 до +23, на півдні - від +23 до +25, у північному регіоні-від +17 до +19.

У столиці без опадів, температура вночі від +8 до +10, вдень від +18 до +20.