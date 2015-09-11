"ДНР" дозволила місцевим бойовикам бути "депутатами"

Про це повідомляє один із сайтів терористів.

За словами одного з розробників поправок у відповідний "законопроект", "ДНР" хочуть дати можливість брати участь у політичних процесах "республіки" не тільки цивільним особам.

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"Влада "ДНР" вважає, що "громадянська позиція кожної людини повинна бути визначена".

Так, поправки в законопроект "дозволять "військовослужбовцям та співробітникам правоохоронних органів ("ДНР" - УНІАН), в числі іншого, бути депутатами".

За словами розробника, "поправки готувалися з урахуванням законодавчого досвіду Росії, Білорусії, Казахстану, Німеччини і Франції".