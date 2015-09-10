Генштаб прокоментував відкриті Росією кримінальні справи: РФ звинувачує у тому, що робить сама

Про це заявив керівник прес-центру Генштабу Владислав Селезньов, коментуючи нову справу від Слідкому РФ, пише Українська правда.

"Росія уже не вперше звинувачує інших в тому, що робить сама. Так було зі збитим Боїнгом Малазійських авіаліній МН-17. Росія намагається замаскувати злочини своїх військових, перекинувши відповідальність за трагедію на українські ЗС", - заявив він.

"Цього разу російські слідчі відвертають увагу громадськості від російської військової присутності на території України та агресії проти сусідньої держави, фабрикуючи кримінальні справи проти українських військових очільників – Міністра оборони та Начальника Генштабу, безпідставно інкримінуючи їм використання заборонених засобів та методів війни і навіть геноцид", - зазначив він.

"Присутність російських військових на Донбасі, їх участь у бойових діях проти української армії та причетність до загибелі цивільних (у тому числі й російськомовних) – доведений факт", - наголосив він.

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Селезньов додав, що всі розуміють, звідки беруться засоби для ведення воєнних дій у бойовиків на сході України.

"Проте російське військово-політичне керівництво продовжує наполегливо все заперечувати. З часом уся правда про злочини Росії в Україні стане відомою, а винні – будуть віддані у руки національного або міжнародного правосуддя. Ось тоді весь світ зможе поглянути у вічі нинішнім керманичам і військовим Росії, на чиїй совісті – обстріли житлових кварталів з гармат і реактивних установок, вбивства наших мирних громадян і солдатів, збиття "Боїнга", загарбання чужої території, агресивна інформаційна війна, пограбування Донбасу", - наголосив він.

Селезньов також назвав заяви Слідкому ще одним кроком в інформаційній війні проти України.

Він також прокоментував заяви голови слідкому, який звинуватив прем'єра Арсенія Яценюка в участі у Чеченській війні.

"Свідчення дали українські політв’язні Микола Карпюк та Станіслав Клих. Очевидно, що вони дані під тиском – в кращих традиціях сталінських каральних органів. Звичайно, такі заяви навіть не варто коментувати – їх комічність є безумовною", - наголосив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, слідчий комітет Росії стосовно Степана Полторака, Віктора Муженка, Анатолія Пушнякова, Миколи Балана та Олега Ляшка відкрив кримінальні справи. Їх звинувачують у геноциді російськомовного населення України.