Туркменія має намір подати до суду на українського підрядника

Туркменія має намір подати позов до Міжнародного арбітражу на українського підрядника будівництва тунелю в Ашхабаді - компанію «Інтербудмонтаж».

Про це повідомляє Державне інформаційне агентство Туркменістану (TDH).

Як зазначається в повідомленні, Туркменістан перегляне свої відносини з українською компанією «Інтербудмонтаж», зважаючи на невиконання нею контрактних зобов`язань, що призвело до зриву термінів введення до ладу інженерно-комунікаційного тунелю в Ашхабаді.

«Незважаючи на те, що замовник суворо виконує умови контракту і своєчасно провів багатомільйонні авансові платежі, «Інтербудмонтаж» ось вже майже рік як фактично припинив роботу на важливому для подальшого розвитку інфраструктури столиці об`єкті, мотивуючи свою бездіяльність різного роду причинами», – цитує TDH заяву столичної мерії.

«Вважаючи ситуацію, що склалася, абсолютно неприйнятною з погляду цивілізованого партнерства, замовник об`єкту ухвалив рішення передати позов до компанії «Інтербудмонтаж» в Міжнародний арбітраж», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в січні ц.р. Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ висловив ряд критичних зауважень щодо роботи українських будівельних компаній в Туркменістані. Зокрема, відвідавши міст, що будується, через річку Амудар’я, Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ пред`явив серйозні претензії корпорації «Укртрансбуд», з вини якої були зірвані терміни введення моста в експлуатацію.

За інформацією Turkmenistan.ru, в даний час роботи на будівництві моста відновлені.

Туркменія оцінювала вартість місцевих проектів «Інтербудмонтажа» і «Укртрансбуду» в 280 млн. дол.

Довідка УНІАН. Проект будівництва інженерно-комунікаційного тунелю в Ашхабаді є системою наземних і підземних споруд.

До комплексу споруд дренажно-комунікаційних тунелів входять: дренажно-комунікаційні тунелі протяжністю 16500 м, два скидні тунелі протяжністю 13820 м, кінцевий тунель перетином, що споруджується відкритим способом, 22 технологічні камери і 72 шахтні колодязі.