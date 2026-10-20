У лісах Чернігівщини знаходять гриби-гіганти: найбільший важить понад два кілограми (фото)

Дубовики відрізняються від звичних білих грибів великими розмірами, а їхня м’якуш має солодкуватіший смак і виразний аромат.

Осінній ліс Городнянського району, що на Чернігівщині, продовжує дивувати грибників щедрим урожаєм - цього сезону любителям тихого полювання трапляються справжні велетні, які вражають і розмірами, і вагою, повідомляють "Новини Городянщини".

Як пише авторка Світлана Томаш, Микола Концевий зі Слободи, що неподалік Здрягівки, знайшов білого гриба вагою 1 кг 250 г. За його словами, грибів у лісі зараз дуже багато, але й охочих їх збирати не бракує.

Свій найбільший трофей чоловік знайшов у лісі біля Жоведі, неподалік Макогонової криниці – джерела, яке не замерзає навіть узимку. Крім велетенського білого гриба, Микола назбирав ще близько 70 білих грибів і стільки ж підосиновиків.

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Увесь урожай чоловік продав на базарі в Городні, заробивши півтори тисячі гривень. До лісу по гриби він ходить майже щодня, хоча через безпекову ситуацію збирати їх можна не всюди.

"Дрони, як бджоли, дзижчать і дзижчать. Але грибне полювання – це такі емоції й азарт, що ніщо не зупиняє!" – розповідає Концевий.

Не менш вражаючими знахідками може похвалитися Наталія Ткач. 28 вересня поблизу рідної Здрягівки вона знайшла два великі дубовики вагою 800 і 650 грамів.

Дубовики відрізняються від звичних білих грибів великими розмірами, а їхня м’якоть має солодкуватіший смак і виразний аромат.

За словами Наталії, спеціально на грибне полювання вони не вирушали. У Здрягівці родина має батьківську хату та сад, тож часто навідується до села. Під час таких поїздок не оминають нагоди прогулятися рідним лісом.

"Мені там навіть на душі якось спокійніше, менш тривожно. Цьогоріч на гриби врожайний сезон, а ці красені особливо здивували й порадували. Їх було троє в одному місці, але третій – менший. Додому привезли повні кошики", – розповіла Наталія.

Вона додає, що ліс допомагає відпочити душею, а в грибний сезон, коли вдається знайти такі трофеї, відпочинок стає ще приємнішим.

Користувачі соцмереж почали активно коментувати це повідомлення та оприлюднюють свої з власними знахідками.

Зокрема, Олена Осокина-Качан показала знайдений її сином величезний гриб, який важить 1,475 кг.

Місцева жителька Сніжана Гапоненко теж показала величезні боровики, що стали "здобиччю" друга жінки.

Гриб вагою понад 2 кг також знайшов Сергій Хихлуха.

Грибний сезон в Україні - що ще почитати

Нагадаємо, під час прогулянки Цуманською пущею, що на Волині, можна зустріти незвичайного представника грибного світу – листочню кучеряву, або спарасис кучерявий.

За словами фахівців Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", через характерну форму в народі цей гриб називають грибом-бараном, грибною капустою або "баранячою головою". Зовні листочня дійсно нагадує велику кучеряву головку цвітної капусти - плодове тіло утворене безліччю хвилястих і розгалужених лопатей, забарвлених у білий, кремовий або світло-жовтий колір.

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