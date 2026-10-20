Перевершує за розмахом 'Мрію': найбільший літак у світі повернувся до польотів

Stratolaunch Model 351 – найбільший літак з усіх, які існують на сьогодні.

Транспортний літак-носій Roc (також відомий як Model 351) від компанії Stratolaunch піднявся в небо 2 жовтня, виконавши два польоти протягом одного дня з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії. Це сталося після приблизно п’ятимісячної перерви, повідомляє Air Data News.

За даними AirNav Radar, Roc вилетів з аерокосмічного порту Мохаве о 8:54 за тихоокеанським літнім часом і повернувся о 9:34, завершивши 39-хвилинний політ. Наступний зліт відбувся об 11:27, а посадка – о 12:02. Другий виліт тривав 35 хвилин.

Жоден із польотів не передбачав зовнішнього корисного навантаження. У Stratolaunch зазначили, що вильоти проводилися для навчання та підтримки кваліфікації пілотів, які забезпечують роботу екіпажів, необхідних для проведення компанією гіперзвукових льотних випробувань.

Відео дня

Компанія Stratolaunch розвиває можливості повітряного запуску не лише за допомогою Roc.

Stratolaunch придбала Boeing 747-400, який раніше належав компанії Virgin Orbit. Літак отримав назву Spirit of Mojave і був переобладнаний для перевезення експериментальних апаратів Talon.

Компанія також готує ще один великий літак для цієї ж ролі. У вересні Stratolaunch оголосила про придбання Boeing 777-200ER, який буде переобладнаний у додаткову повітряну стартову платформу.

Stratolaunch Roc – довідка

Stratolaunch Model 351 – специфічний транспортний літак-носій з двома фюзеляжами, створений як елемент авіаційно-космічної системи для повітряного старту ракет-носіїв та запуску гіперзвукових апаратів.

Це найбільший літак у світі за розмахом крил, який становить 117 метрів. Це майже удвічі більше за розмах крил Boeing 747. За розмахом крил Roc також перевершує знищену українську "Мрію" (88,4 метра).

Roc вирізняється величезною вантажопідйомністю. Літак може перевозити корисне навантаження масою до 250 тонн. Model 351 оснащений турбореактивними двигунами Pratt & Whitney PW4056 (такими ж, як у Boeing 747) та 28 колесами шасі.

Найбільші літаки – інші новини

У вересні новітній вантажний літак Airbus A350F здійснив свій перший політ. Це стало важливою віхою в реалізації амбітного проєкту європейського авіавиробника. Вантажопідйомність Airbus A350F становить до 111 тонн, а максимальна дальність польоту сягатиме 8700 км.

Головна мета розробки Airbus A350F – покласти край багаторічному домінуванню компанії Boeing на ринку великих вантажних авіаперевезень і завоювати на ньому значну частку.

Нагадаємо також, що американська компанія Radia представила можливості перспективного літака WindRunner, призначеного для перевезення космічних ракет. Очікується, що він стане найдовшим літаком в історії авіації та матиме найбільший у світі вантажний відсік за об’ємом.

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