Росія перетворила на руїни українсько-німецький завод, який виробляв побутову хімію

Компанія "2К" займається виробництвом і дистрибуцією побутової хімії, косметики для волосся та засобів особистої гігієни.

Росіяни зруйнували українсько-німецьке підприємство "2К", що спеціалізується на виробництві побутової хімії. Про це повідомила сама компанія.

"Унаслідок російської атаки підприємство Компанії 2К зазнало масштабних руйнувань! Пошкоджено виробничі потужності, інфраструктуру підприємства та офісні приміщення", − написала "2К" у Instagram.

Ніхто зі співробітників компанії у результаті атаки не постраждав, наразі триває оцінювання масштабів руйнувань і завданих збитків. У "2К" додали, що роботу підприємства тимчасово призупинено.

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Довідка УНІАН. Компанія "2К" працює у сфері виробництва побутової хімії, косметики для волосся та засобів особистої гігієни. Компанія забезпечує повний цикл виробництва.

Продукція підприємства представлена як в Україні, так і за кордоном. Компанія розвиває власний портфель торгових марок, до якого входять Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family та Dallas.

Асортимент охоплює широкий спектр товарів повсякденного вжитку: безфосфатні засоби для прання й догляду за тканинами, побутові мийні та чистильні засоби, шампуні, маски й кондиціонери для волосся, продукцію для догляду та укладання волосся, а також рідке мило.

Росія атакує торговельні мережі – інші новини

Раніше російські війська завдали удару по головному логістичному центру мережі супермаркетів "Файно Маркет". Унаслідок російського удару логістичний центр був повністю зруйнований. Атака призвела до загибелі та поранення працівників підприємства. Наразі компанія змушена перебудовувати логістичну систему та шукати альтернативні маршрути постачання продукції до своїх магазинів.

Повідомлялося також, що унаслідок російських атак на логістичний центр мережі "Епіцентр" було знищено близько 85% товарів, що зберігалися на складі. У компанії наголосили, що комплекс у Хмельницькому залишався останнім великим неушкодженим логістичним об’єктом після руйнування двох інших центрів у Києві та Київській області.

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