Японія вперше в історії спробує доставити на Землю ґрунт із супутника Марса

Науковці сподіваються, що результати дослідження допоможуть з’ясувати, як утворилися два загадкові супутники "червоної планети".

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило космічний апарат до світанку з космодрому на острові Танегасіма – головного космічного стартового майданчика країни, повідомляє Sky News.

Мета унікальної місії до Марса – доставити на Землю зразки ґрунту, пилу та гірських порід із найбільшого супутника планети Фобоса.

Йдеться, що за останні 50 років NASA успішно посадило на Марс дев’ять космічних апаратів, а Китай здійснив посадку на планеті у 2021 році. Однак досі жодній країні не вдалося доставити на Землю зразки з Марса або відправити дослідницькі апарати на його два загадкові супутники – Фобос і Деймос.

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Якщо місія буде успішною, зразки пилу, ґрунту та гірських порід із Фобоса прибудуть на Землю у 2031 році.

У проєкті об’єднали зусилля п’ять космічних агентств світу. Він передбачає посадку на Фобос роботизованого дослідницького апарата та ровера.

Науковці сподіваються, що місія вартістю 578 млн доларів допоможе з’ясувати походження Фобоса та його меншого супутника Деймоса, а також дасть нові підказки щодо виникнення життя в Сонячній системі.

Японія очолює міжнародний проєкт, у якому NASA та інші національні космічні агентства забезпечують обладнання й підтримку зв’язку.

"Ми відчуваємо величезний приплив адреналіну, захоплення і справжнє здивування", – сказав астрофізик NASA Том Статлер, який бере участь у проєкті.

Науковці обрали Фобос для забору зразків насамперед через його близькість до Марса. Вони припускають, що матеріал із цього супутника може містити більше інформації про саму планету, ніж зразки з Деймоса.

За оцінками фахівців JAXA, приблизно 0,1% матеріалу, який доставлять із Фобоса, може мати марсіанське походження.

Діаметр Фобоса становить приблизно 20–30 км. Він обертається навколо Марса на відстані близько 6000 км і здійснює три оберти навколо планети за добу.

За даними NASA, Фобос поступово наближається до Марса – приблизно на 1,8 метра за кожні сто років. За такого темпу через 50 млн років супутник або зіткнеться з планетою, або розпадеться й утворить навколо неї кільце.

Зразки з Фобоса можуть допомогти науковцям зрозуміти й походження Деймоса, оскільки вважається, що обидва супутники мають спільні корені, розповів головний дослідник місії MMX Кійосі Курамото.

Програма також передбачає проліт поблизу Деймоса та збір даних про нього.

Шлях до Червоної планети буде тривалим. У найближчій точці Марс і Землю розділяють приблизно 55 млн км, однак фактична відстань, яку має подолати космічний апарат, становитиме від 500 до 600 млн км, повідомив керівник проєкту MMX Ясухіро Кавакацу.

Після запуску ракетою H3 апарат має прибути в район Марса приблизно в серпні 2027 року. Наступні три роки він досліджуватиме Фобос, збираючи дані та зразки, а у 2031 році вирушить назад на Землю.

MMX складається з трьох модулів – рушійного, дослідницького та поворотного. Загальна маса апарата становить близько п’яти тонн. На Землю повернеться лише третій модуль, який доставить зразки в спеціальній капсулі.

Космічний апарат оснащений 13 науковими приладами. Серед них – ровер "Ідефікс", розроблений спільно Францією та Німеччиною, який має здійснити посадку на Фобосі.

Також апарат обладнаний пристроєм NASA для забору зразків, приладом для вимірювання гамма-випромінювання та системою далекого космічного зв’язку Європейського космічного агентства.

Японський радіаційний монітор збиратиме дані, які допоможуть підготувати майбутні пілотовані експедиції на Марс.

Першим на Фобос має сісти французько-німецький ровер "Ідефікс". Під час місії тривалістю близько 100 днів, запланованої приблизно на 2029 рік, він досліджуватиме поверхню супутника. Ці дані допоможуть підготувати подальший забір ґрунту японським апаратом.

Після цього MMX здійснить посадку на Фобосі. Науковці JAXA планують під час двох спроб зібрати щонайменше 10 грамів ґрунту, використовуючи американський і японський методи забору зразків.

Космічний центр Танегасіма, заснований у 1969 році, є найбільшим ракетним стартовим комплексом Японії. Він розташований на однойменному острові, який також відомий як популярний пляжний курорт.

Інші дослідження вчених

Нагадаємо, раніше вчені створили мікроб для колонізації Марса. Компанія Pioneer Labs (США) розробила мікроорганізм sPL.001, який може виживати в середовищі, що імітує хімічний склад ґрунту, води та повітря Марса. Ноу-хау розглядають як можливий крок до використання ресурсів Марса та в перспективі – до тераформування планети.

Йдеться, що мікроб здатний використовувати доступні поживні речовини та виробляти біопластик, який потенційно можна застосовувати для будівництва на планеті поселень для людей.

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