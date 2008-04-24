Через негоду без світла залишилися 74 населених пункти України

Цієї ночі внаслідок складних погодних умов (шквалисті пориви вітру, дощ) і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у шести областях сталося знеструмлення 74 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишися в Херсонській області 20 населених пунктів, Одеській - 18, Київській - 13, Житомирській – 10, Чернігівській - 8 та Дніпропетровській - 5.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.