Закінчилася реєстрація кандидатів на посаду мера Києва

Київська міська територіальна виборча комісія сьогодні завершила реєстрацію кандидатів на посаду Київського міського голови. Загалом зареєстровано 79 кандидатів на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні КМТВК зареєструвала 1 кандидата – самовисуванця Ігоря ЛИСАКА. Також голова тервиборчкому Галина БІЛИК повідомила про реєстрацію напередодні ще двох кандидатів – самовисуванця Олександра ТКАЧЕНКА та Катерини ХАРІНОЇ від Молодіжної партії.

Як зазначали на засіданні КМТВК, відтепер реєстрація нових кандидатів на посаду мера або відміна їх реєстрації можлива лише за рішенням суду.

Позачергові вибори столичного міського голови призначені на 25 травня.