"Місцеві вибори" в "ДНР" пройдуть за "законами" бойовиків і завершаться тільки в 2016 році

Як повідомляє сайт сепаратистів з посиланням на ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, "вибори" будуть проводити в кілька етапів через "брак бюджетних коштів і потреби в першочерговому порядку відновлення об'єктів соціальної сфери, промисловості, а також забезпечення населення соціальними виплатами, пенсіями та допомогами".

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Згідно з "указом" ватажка терористів, на першому етапі, який пройде 18 жовтня будуть обирати голів міських і районних адміністрацій.

"Зокрема, будуть вибиратися керівники Амвросіївського, Новоазовського, Старобешівського, Тельманівського районів, міст Горлівка, Дебальцевого, Докучаєвська, Донецька, Єнакієва, Жданівки, Кіровська, Макіївки, Сніжного, Тореза, Харцизька, Шахтарська і Ясинуватої", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наступні етапи так званих виборів "передбачають обрання керівників усіх інших рівнів".

"Повністю завершити виборчий процес місцевого рівня ми плануємо в першому півріччі 2016 року", - цитує сепаратистське видання Захарченка.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бойовики готові провести місцеві вибори на основі українського законодавства та за участю спостерігачів ОБСЄ, але для цього необхідні прямі консультації між Києвом, Донецьком і Луганськом.