"ДНР" і "ЛНР" готові провести вибори за українським законодавством - Лавров

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає РІА "Новости".

"Першою умовою підготовки виборів на Донбасі є прямі консультації та узгодження модальностей проведення цих виборів. Донецьк і Луганськ готові проводити їх на основі українського закону, вони готові, щоб спостерігачі ОБСЄ отримали право моніторити цей процес, але вони хочуть про це домовлятися в консультаціях з українською владою", - заявив міністр на прес-конференції у Москві.

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У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.