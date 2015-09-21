Жебрівський анонсував відновлення мовлення українських телеканалів на Донбасі

Українське мовлення, в тому числі на окупованих територіях Донецької області, планується відновити найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вкотре заявив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час брифінгу в Києві.

"Працюємо над відновленням телевежі на горі Карачун", – сказав Жебрівський.

За його словами, мовлення планують відновити вже найближчим часом, причому не лише на контрольованих українською стороною територіях, але і на тимчасово окупованих.

"У найближчий час нам потрібно буде докупити фідери і ми відновимо мовлення українського телебачення не лише на території, контрольованій українською владою, але і на тимчасово окупованій", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня міністр інформаційної політики Юрій Стець заявляв про плани поставити в зону АТО 500 комплектів обладнання для перегляду супутникового телебачення.

Стосовно відновлення мовлення українських каналів на окупованих територіях, Стець тоді зазначив, що український Донбас, в тому числі і окуповані території, можуть переглядати наступні телеканали: “1+1”, “ЕспресоТВ”, “5 канал” та Суспільне телебачення України — Перший Національний, а також “Радіо-24”.

Водночас він додав, що на сході є білі плями, до яких не дістає сигнал українських телеканалів і де не можна поставити передавачі для них. “Але ми знайшли вихід. Вже 100 супутникових тарілок і тюнерів доставлено на передову. Найближчим часом ця цифра буде доведена до 500, щоб українські солдати та ті, хто живе на лінії зіткнення, могли бачити українські телеканали”. Він також додав, що цей проект не потребує бюджетних коштів.