Порошенко: Фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу можуть зруйнувати Мінські угоди
Фейкові вибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях Донбасу, можуть зруйнувати Мінські домовленості.
Про це заявив президент України Петро Порошенко у Twitter.
"Фейкові вибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях, можуть зруйнувати Мінські домовленості", - зазначив він на засіданні Воєнного кабінету.
Фейкові вибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях можуть зруйнувати Мінські домовленості. #PНБОpic.twitter.com/cT9j6Ov6sN
— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 Серпень 2015
Як повідомила прес-служба глави держави, на Воєнному кабінеті учасники обговорюють ситуацію на Донбасі та координацію подальших дій.
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Глава держави зазначив, що, враховуючи зростання кількості обстрілів терористами українських позицій в зоні проведення антитерористичної операції, необхідно визначити стратегію, погодити та скоординувати подальші дії. "Нам треба чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту", - сказав президент.
Президент звернув увагу на необхідність активізації взаємодії з ОБСЄ та забезпечення ефективної діяльності Спільного центру з контролю та координації, щоб створити умови для безперебійного моніторингу режиму припинення вогню та уникнення випадків недопуску інспекторів ОБСЄ в зони відведення важкої техніки та артилерії.
Глава держави нагадав, що вчора завершилися переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську, на якому Україною був запропонований план відведення на 15 км артилерійських систем калібру менше 100 мм, танків та гранатометів. "Це та зброя, яку противник використовував проти українського війська в попередні тижні - до тих пір, коли на цьому тижні почала використовуватися великого калібру артилерія", - наголосив президент.
Нагадаємо, "ватажок" ЛНР Ігор Плотницький призначив на 1 листопада 2015 року проведення так званих місцевих виборів на підконтрольній йому території.
Проросійські бойовики, які контролюють декілька районів Донецької області, оголосили про призначення на 18 жовтня "місцевих виборів".