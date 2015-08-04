Порошенко: Фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу можуть зруйнувати Мінські угоди

Про це заявив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Фейкові вибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях, можуть зруйнувати Мінські домовленості", - зазначив він на засіданні Воєнного кабінету.

Фейкові вибори, які бойовики планують провести на окупованих територіях можуть зруйнувати Мінські домовленості. #PНБОpic.twitter.com/cT9j6Ov6sN — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 Серпень 2015

Як повідомила прес-служба глави держави, на Воєнному кабінеті учасники обговорюють ситуацію на Донбасі та координацію подальших дій.

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Глава держави зазначив, що, враховуючи зростання кількості обстрілів терористами українських позицій в зоні проведення антитерористичної операції, необхідно визначити стратегію, погодити та скоординувати подальші дії. "Нам треба чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту", - сказав президент.

Президент звернув увагу на необхідність активізації взаємодії з ОБСЄ та забезпечення ефективної діяльності Спільного центру з контролю та координації, щоб створити умови для безперебійного моніторингу режиму припинення вогню та уникнення випадків недопуску інспекторів ОБСЄ в зони відведення важкої техніки та артилерії.

Глава держави нагадав, що вчора завершилися переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську, на якому Україною був запропонований план відведення на 15 км артилерійських систем калібру менше 100 мм, танків та гранатометів. "Це та зброя, яку противник використовував проти українського війська в попередні тижні - до тих пір, коли на цьому тижні почала використовуватися великого калібру артилерія", - наголосив президент.

Нагадаємо, "ватажок" ЛНР Ігор Плотницький призначив на 1 листопада 2015 року проведення так званих місцевих виборів на підконтрольній йому території.

Проросійські бойовики, які контролюють декілька районів Донецької області, оголосили про призначення на 18 жовтня "місцевих виборів".